محافظ الجيزة: حملات تشجير واسعة بأبو النمرس ورفع 1000 طن مخلفات

كلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات من نقاط التجمع التي تم رصدها بطريق ترسا الكونيسة، وطريق أرض العبودة بالوحدة المحلية بمنيل شيحة وتمهيدها ورفع كفاءتها، وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة، وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.



واطلع المحافظ على جهود العمل التي أسفرت عن رفع ١٠٠٠ طن من المخلفات والرتش المتراكم بأحد اكبر مواقع تجمع للمخلفات حيث شملت الاعمال رفع ٦٥٠ طنًا بطريق ترسا المواسير وترسا الكونيسة بمركز ابو النمرس و٣٥٠ طنًا بطريق ارض العبودة بمنيل شيحه وذلك من خلال ورديات عمل استمرت علي مدار يومين باستخدام عدد ١٢ معدة وسيارة نظافة.



وشهدت النقاط التي تم رفع المخلفات منها زراعة الأشجار وتجميل الطريق.



وشدد المحافظ على رئيس المركز بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.