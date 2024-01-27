أندية المرأة بالشرقية تشارك معرض الكتاب بتدريب الفتيات على الأعمال الحرفية واليدوية

شاركت أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بعمل ورش عمل للمنتجات الحرفية واليدوية بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب الدولي، الذي انطلقت فعالياته يوم 25 يناير الجاري، وذلك بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وضمت الفعاليات؛ تنفيذ ورشة المكرمية، وورش العمل الخاصة بأعمال أندية الفتاة والمرأة، والتي استهدفت تدريب الفتيات من رواد المعرض على صناعة المنسوجات من خلال ورش عمل البافي، وذلك بحضور تغريد عبد السلام، مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالشرقية، وتقوم بتدريب الفتيات فاطمة السيد النبوى، مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت تغريد عبد السلام، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، إلى أنه تم اختيار أندية الفتاة والمرأة بالمديرية؛ للمشاركة في تدريب رواد معرض الكتاب على الأعمال الحرفية واليدوية، من خلال ما يقدم من منتجات أندية الفتاة والمرأة خلال مشاركتهم المتميزة بجميع المعارض، ومخرجات ورش العمل والتي تنفذ من خلال خطة أندية الفتاة والمرأة على مدار العام.

وأوضحت، أن أعمال التدريب أقيمت على مدار يومين، وشهدت إقبالًا متميزًا من الفتيات من مختلف الأعمار، معربة عن سعادتها بمشاركات متميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي جاءت ضمن زيارات رواد المعرض ومشاهدتهم لورشة العمل، ما أدى إلى إعجابهم بمخرجات الورش ومشاركتهم الإيجابية بالتدرييات.