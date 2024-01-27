تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات خلال الإجازة بمكتبة دمنهور

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور تقديم مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية التي استفاد منها خلال الأسبوع الثاني ما يقرب من ٢٠٠ طفل وطفلة.

حيث تنوعت الفعاليات ما بين ورش الأشغال اليدوية والرسم ومسرح العرائس وألعاب وجلسات الايروبكس، وورش العلوم الترفيهية التي شملت هذا الأسبوع ورشة عمل مجسمات لأعصاب اليد وورشة عمل حقيبة الاسعافات الأولية والتعرف على محتوياتها.

كما تم تنظيم ورش تحسين اللغة الإنجليزية للأطفال، وورشة تحدث وكتابة وتفكير نقدي لفيلم Jinxy Jenkins and - Lucky Lou - Grades 5 &6.

بالإضافة إلى إقامة فعالية ترفيهية بعنوان "مهرجان الدوناتس" حيث استمتع الأطفال بطريقة عمل الدوناتس ضمن ورش التدبير المنزلى، وكذا ورشة عمل الميداليات بخيط المكرمية.

وقد أشار أحمد الهواش - مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة أجازة نصف العام. ويأتى هذا تحت رعاية الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار الحرص على استغلال إجازة نصف العام لأبنائنا الطلاب لتعلم مهارات جديدة ولغات مختلفة من خلال إقامة الفعاليات وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات.