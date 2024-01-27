مقتل حارس عقار بالإسكندرية| الزوجة تكشف التفاصيل

تبلغ قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بحدوث مشاجرة بين (زوجها "حارس عقار ، عاملان – مقيمان بدائرة القسم) لخلافات بينهم، تعديا خلالها على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته بجرح قطعى بالجسم بسلاح أبيض "سكين" وتُوفـى عقب ذلك متأثرا بإصابته، وإتهمت سالفى الذكر بالتسبب فـى وفاة زوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية..

وفي سياق منفصل تعرض 4 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمركز المنيا، اتجاه أسيوط وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

وتلقي مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب مكروباص ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام القرية الثامنة، بمركز المنيا، اتجاه أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم سيدتان، مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وهم كلا من أماني حسين عبدالحكيم، 36 سنة، بدون، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالرأس ٣سم، وسهيلة محمد عبدالفضيل، 9 سنوات، طالبه، سحجات بالجسم، وحسام محمد عبدالفضيل، 6 سنوات، سحجات بالجسم، ومحمد زين محمود، 23 سنه، أسيوط، نقاش، جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح بالجبهة 2سم .

وكشفت المعاينة الأولوية، وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة .