غلق 13 منشأة طبية خاصة لمخالفة الاشتراطات الصحية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية، شنت حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 112 منشأة طبية خاصة، تشمل نحو 52 عيادة خاصة و5 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 13 مركزاً ومعملًا من بينها 3 مراكز ومعمل غير مرخص.



من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية أنه تم إنذار 19 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 13 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة وإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 8 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى وإصدار تراخيص لنحو 25 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.