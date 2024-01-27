رئيس أزهر سوهاج يتفقد أعمال تصحيح الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

انطلقت، اليوم السبت، أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة سوهاج الأزهرية، وسط متابعات مكثفة من فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضور الدكتور أحمد أبو جبل والدكتور محمد البرقي، من قطاع المعاهد.

وخلال زيارته تابع رئيس المنطقة مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمنى لإنهاء الأعمال، وشدد على ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، كما وجًه بتذليل أية عقبات وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز تصحيح الشهادة الإعدادية كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيدًا بالنظام المتبع وانضباط أعمال الرصد والتصحيح متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين بأعمال التصحيح.



وفي سياق متصل تفقد "حمادي" انطلاق فعاليات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين وقد استعرض فضيلته خلال زيارته اللجان وأعمال الاختبارات وانتظام العمل، مشددًا على توفير سبل الراحة للطلاب المشاركين، ومعربًا عن تقديره لجهود المشرفين على فعاليات المسابقة وجهودهم الواضحة لخروج المسابقة في صورة تليق بالأزهر الشريف.