«دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة».. مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية

تعقد الجامعة الأمريكية، بمقرها في ميدان التحرير، الأربعاء المقبل، لقاءً حول دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة، ليكون مشروع حلول للسياسات البديلة.

وسيتناول هذا اللقاء دور وتأثير العمل الأهلي علي التنمية في مصر وحدود هذا الدور، مع التركيز على القطاعات التي ينشط فيها. كما سيناقش اللقاء كيفية التكامل بين دور الدولة وهذا القطاع لضمان وجود مظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ويحضر اللقاء كل من محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وهويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ويدير الحوار، عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. باحث ومحاضر في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مصاريف الجامعة الأمريكية لعام 2024

تستحوذ مصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعام 2023- 2024 على اهتمام الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس بنسبة نجاح 78.8%.

وتعتمد الجامعة الأمريكية بالقاهرة على نظام الساعات المعتمدة في دفع المصروفات الدراسية، وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية، جاءت الرسوم الدراسية للطلاب الجامعيين لكل فصل دراسي للعام الدراسي 2023 - 2024 للطلاب الجدد والحاليين، وهي كالآتي:

مصاريف الجامعة الأمريكية:

- 667 دولارًا أمريكيًا لطلاب دراسات البكالوريوس المصريين.

- 735 دولارًا أمريكيًا لطلاب دراسات البكالوريوس الأجانب.

ويمكن للطلاب المصريين سداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي: أو الجنيه المصري بسعر الصرف اليومي في البنوك وقت السداد، وذلك بعد إصدار بيان المصروفات الدراسية للفصل الدراسي.

ويدفع الطلاب غير الحاصلين على شهادات أكاديمية، والطلاب المستمعين المصروفات الدراسية نفسها التي يدفعها طلاب دراسات البكالوريوس.

شروط القبول في الجامعة الأمريكية في مصر:

- على الطالب ملء استمارة التقديم.

- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- من الضروري اجتياز الطالب اختبار الـTOEFL في اللغة الإنجليزية.

- على الطالب أن يقدم كل الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك لكي تساعد على توضيح مدى القدرة على المصاريف الجامعية أم لا.

- ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 75%.

- يجب العلم أن الحد الأدنى للدرجات المطلوبة لا يضمن قبوله بالجامعة ولكن مُجرد الخطوة الأولى التي تؤهله في الدخول في عملية الاختيار بين الطلاب.

- على الطالب أن يجتاز كل الاختبارات المُقدمة من الجامعة الأمريكية سواء كانت الإجبارية أو الاختيارية التي توفرها الجامعة.

- الحرص على الالتزام بالأوراق والمستندات التي يتمّ تحديدها من قبل الجامعة.