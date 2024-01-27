السبت 27 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم .. 5 مواجهات نارية بكأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

يستكمل اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024.

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إيبسويتش تاون - ميدستون يونايتد ، إستاد برامول لين  ، الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

شيفيلد يونايتد - برايتون ، إستاد بورتمان رود ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

ليدز يونايتد - بليموث ارجايل ، إستاد إيلاند رود فوتبول ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

ليستر سيتي - برمنجهام سيتي ، إستاد كينج باور ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

إيفرتون - لوتون تاون ،جوديسون بارك ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

 

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