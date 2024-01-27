القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدوري ويناقش جهوده خلال الفترة الماضية

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وبحضور ومشاركة عضواته وأعضائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقش الاجتماع جهود وانشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطة المجلس المستقبلية.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي حصاد المجلس خلال عام ٢٠٢٣ والذي يأتي في ضوء محاور استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، مؤكدة علي جهود المجلس خلال العام الماضي التى أثمرت بالوصول إلى ما يزيد على 25 مليونًا من المستفيدين في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة لتمكينهم في مختلف المجالات من خلال انشطة وبرامج المجلس والحملات المتنوعة التى ينفذها مثل حملات طرق الأبواب الي جانب الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا والتى تاتى من بينها برامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات الدوار" وبرنامج تحويشة للادخار والاقراض الرقمي وبرامج التدريب في مجال التثقيف المالي ، والمشاغل ووحدات التدريب الانتاجية، إلى جانب دورة في العمل على تعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية من خلال البرامج التأهيلية للقيادات النسائيه بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه والاكاديمية الوطنية للتدريب، و دورة في توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي من خلال حملة بلدي أمانة.

ذلك إلى جانب حملات التوعية على محطات الراديو والسوشيال ميديا بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة المختلفة، مؤكدة على أن المجلس مستمر خلال هذا العام في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة من أجل تمكين المرأة.



