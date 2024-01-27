فوز أستاذين بجامعة الأسكندرية بجائزة حمدان بن راشد للبحث التربوي المميز

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الأسكندرية، الباحثين الفائزين بجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المميز في دورته السادسة والعشرين (26) للعام 2023، التى أعلنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المميز.

حيث فاز بالمركز الأول البحث المقدم من الدكتورة نرمين عوني محمد- أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة الأسكندرية، والدكتور إبراهيم أحمد عبد الهادي- أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة الأسكندرية، وعنوانه: "أثر برنامج قائم على مبادئ التربية من أجل الاستدامة في تنمية الوعي بالتغيرات المناخية، وقيم المواطنة البيئية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بالمناطق العشوائية".

جدير بالذكر أن المسابقة شارك فيها سبع عشرة دولة عربية، وأسفرت عن فوز ثلاثة بحوث من إجمالي (١٤٦) بحثاً مشاركًا على مستوى الوطن العربي، وتستهدف تشجيع البحوث، ونشرها في مجال التعليم من خلال إبراز أهمية دور الباحثين في تطوير الفكر التربوي والتخطيط التعليمي لتمكين صناع التعليم من صياغة تعليم جيد ومتوازن يسهم في تقليل الفجوة المعرفية بين المجتمعات المتقدمة والنامية.