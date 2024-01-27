السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد الشرنوبي يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة "ما كفاية"

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

كشف النجم محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “ما كفاية”.

 ونشر الشرنوبى البوستر الدعائي للأغنية معلقا: "ما كفاية.. قريبا".


يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

 

وأعلن من خلالها تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر،  وأشار فى تعليق إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.

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