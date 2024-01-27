العاملون بالقطاع السياحى بالغردقة يتبنون مبادرة "شتاء دافئ لأهلي البحرالأحمر"

تبنى عدد من العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر، حملة “شتاء دافئ لأهل المحافظة”، من خلال توزيع البطاطين على الأسر الفقيرة، وقالت داليا العجيمى، مدير الموارد البشرية، بأحد فنادق الغردقة، وصاحبة المبادرة أن الحملة، أو المبادرة جاءت من نابع الدعم للأسر الفقيرة والمشاركة المجتمعية خلال فصل الشتاء.

وأشارت إلى المبادرة خلال يومها الأول قامت بتوزيع البطاطين على 40 أسرة من أبناء مدينتى سفاجا والغردقة، كما أن المبادرة جاءت بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحى بالغردقة لتقديم الدعم لأهالي المحافظة.

حيث تم مراعاة أنها تكون على أعلى مستوى من الجودة، وذلك على الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين بالمحافظة.

وأوضحت أن المبادرة مستمرة خلال فصل الشتاء لتقديم الدعم للأسر الفقيرة بكل مدن البحر الأحمر، حيث إن المساعدات، تأتي في إطار حملات للتواصل محدودي الدخل، والمواطنين، الأكثر احتياجًا، إيمانًا منا بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين، حتى لا يشعر أي مواطن بالاحتياج أو العوز، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتزامن مع موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.