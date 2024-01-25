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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب المغرب يتأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

حكيم زياش لاعب منتخب
حكيم زياش لاعب منتخب المغرب

حسم منتخب المغرب تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على زامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سجل حكيم زياش هدف المغرب الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 38.

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المغرب تتقدم على زامبيا في الشوط الأول.. مصر تواجه الكونغو

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تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا .. زياش يقود الهجوم

بدأ منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري

الهجوم: أيوب الكعبي - حكيم زياش - سفيان بوفال

وبعد فوز منتخب المغرب على زامبيا وتعادل جمهورية الكونغو مع تنزانيا يكون أسود الأطلس في الصدارة برصيد 7 نقاط ويتأهل رسميًا للدور التالي والكونغو وصيفًا بـ3 نقاط وزامبيا وتنزانيا ثالثا ورابعًا بنقطتين.

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