جامعة الزقازيق تجهز قافلة تنموية شاملة بقرية شلشلمون ضمن مبادرة "حياة كريمة"

اطمأنت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على التجهيزات الخاصة بالقافلة الطبية التنموية الشاملة التى تتوجه صباح غدٍ الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ لقرية شلشلمون مركز منيا القمح بالشرقية.

تنظم القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وذلك ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

كما اطمأنت على المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، المختصين بتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، وحملة للكشف عن أمراض الثدى، والسكر والضغط والاعتلال الكلوى، وذلك بمشاركة مديرية الطب البيطرى والأوقاف، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.