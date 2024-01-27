برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 عبر موقع الوفد

برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر موقع الوفد

برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر موقع الوفد، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المقدم من مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وأكدت المديرية أنه من المتوقع إعلان الأوائل للشهادة الإعدادية خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام من الآن.

ويتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى نتائجهم بإدخال رقم الجلوس المخصص لكل طالب، وذلك عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. توفر "بوابة الوفد" نتائج الطلاب برقم الجلوس بمجرد إعلانها من قبل المديرية، لتسهيل عملية الاطلاع عليها وتوفيرها بشكل سريع وموثوق.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي 2023-2024. وقد وجهت المديرية توجيهات بضرورة الالتزام بنموذج الإجابة والدقة والسرية خلال عملية التصحيح، وناشدت مقدري الدرجات بالحصول على الوقت الكافي لتنفيذ عمليات التصحيح دون أي تسرُّع يؤدي إلى وقوع أخطاء قد تؤثر على نتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة:

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وتوجههم نحو اللينك الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للاستعلام عن النتائج. يبدأ الطالب أو ولي الأمر عملية الاستعلام بزيارة الموقع الرسمي للوزارة، حيث يجب البحث عن الرابط المخصص لاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية.

بعد الوصول إلى الرابط المناسب، يتوجب على الطالب أو ولي الأمر إنشاء حساب خاص على الموقع، حيث يُطلب منه إدخال بياناته الشخصية بشكل دقيق وصحيح. يتم تأكيد صحة البيانات المدخلة قبل المتابعة إلى الخطوة التالية، والتي تتضمن اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب، ومن ثم البحث عن الشهادة المراد التعرف على نتيجتها.

عندما يتم تحديد الشهادة الإعدادية للصف الثالث الترم الأول، يُطلب من الطالب إدخال المنطقة التعليمية التي تنتمي إليها المدرسة، واختيار اسم المدرسة من القائمة المقترحة. يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، يتوجب على الطالب أو ولي الأمر الانتظار لبضع لحظات حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة. يظهر النتيجة مصحوبة بالكثير من التفاصيل والمعلومات التي يجب الحفاظ على سريتها وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

يتعين على الطالب أو ولي الأمر التحقق من الأرقام والمعدلات التي تظهر في الشيت الخاص بالنتيجة، وإذا كانت هناك أي مشكلة في النتيجة أو رقم مشكوك فيه، فيمكن تقديم طلب لمراجعة الامتحان مرة أخرى، أو فتح ورقة الإجابة للاطلاع عليها والتأكد من صحتها.

بهذه الطريقة، يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول بسهولة على نتيجة الشهادة الإعدادية والتأكد من أداء الطالب في الامتحانات بشكل دقيق وفوري.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل المديريات التابعة للوزارة ستكون هي المسئولة عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، حيث ستعتمد النتيجة من قبل المحافظ المختص، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.

الشهادة الإعدادية 2024 توزيع درجات الترم الأول "مواد تضاف للمجموع":

40 درجة مخصصة لمادة اللغة العربية.

30 درجة مخصصة لمادة اللغة الإنجليزية.

20 درجة مخصصة لمادة الدراسات الاجتماعية.

15 درجة مخصصة لمادة الجبر.

15 درجة مخصصة لمادة الهندسة.

20 درجة مخصصة لمادة العلوم.



الشهادة الإعدادية 2024 توزيع درجات الترم الأول "مواد لا تضاف للمجموع":



التربية الدينية.. 20 درجة.

الحاسب الآلي.. 10 درجات.

التربية الفنية.. 10 درجات.

التربية الرياضية.. 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تحرص "بوابة الوفد" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.