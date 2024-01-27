إقبال جماهيري على معرض الكتاب في ثالث أيامه

شهد معرض الكتاب، في يومه الثالث، إقبالًا ضخمًا من الجمهور العاشق للكلمة والقراءة والثقافة، إذ اصطف الآلاف أمام بوابات مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في طوابير للدخول إلى أروقة المعرض، بعد المرور على بوابات الإنذار الأمنية ووضع الحقائب على جهاز التفتيش.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها على بوابات معرض الكتاب وفي محيطه، للحفاظ على اكتمال العُرس الثقافي بسلامة دون وقوع أية مشكلات.

معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب:

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.