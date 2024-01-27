لبنان.. تبادل القصف العنيف بين إسرائيل وحزب الله

اشتعلت المواجهات في الساعات الماضية على الجبهة الجنوبية، حيث ارتفعت حدة المواجهات بين حزب الله والاحتلال إسرائيلي.

ففيما استهداف حزب الله أحد مواقع الاحتلال في الجليل الأعلى مقابل الحدود مع لبنان تعرضت منطقة وادي حامول في القطاع الغربي وأطراف بلدة حولا جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

ووُصفت العمليات المتبادلة بين الطرفين بالعنيفة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 9 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، منها 6 عمليات خلال فترة الليل.

فيما شنت إسرائيل سلسلة غارات، ونفذت قصفا مدفعيا على عدد من البلدات في القطاعين الشرقي والغربي على الحدود، ومنها غارة على بلدة بيت ليف استهدفت منزلا، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من حزب الله وجرح آخرين.

كما استهدفت غارة اسرائيلية منزلا في بلدة دير عامص جنوبي لبنان وأخرى بين بلدتي مارون الراس وعيترون من دون تسجيل إصابات.

وتعرضت أكثر من 25 بلدة حدودية جنوبية لقصف مدفعي إسرائيلي. تركز معظمها في القطاع الشرقي.

كما أعلن حزب الله استخدام صاروخ من نوع "فلق واحد" الإيراني الصنع مستهدفا ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية في الجولان والتي تقع خلف مزارع شبعا للمرة الأولى.

كما أعلن حزب الله استهداف مواقع ثكنة زرعيت وبركة ريشا والمطلة وتلة كوبرا ومحيط قلعة هونين وأحد المباني في أفيفيم.

ويأتي هذا التصعيد على وقع تهديدات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل، بالتزامن مع مساع دبلوماسية واتصالات تجرى لخفض حدة التوتر جنوبي لبنان.

في سياق متصل وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

يعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

سبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.