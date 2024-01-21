مدرب لبنان: اثق في الفوز علي طاجيكستان والتأهل لثمن النهائي

تحدث المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش المدير الفني لمنتخب لبنان عن المواجهة المرتقبة والحاسمة التي يخوضها غدا الاثنين أمام طاجيكستان في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.



وقال رادولوفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " نؤمن بحظوظنا في التأهل لثمن النهائي ، ستكون مباراة حاسمة أمام طاجيكستان ".

وتابع: " سنخوض مباراة الغد بخطة هجومية لكن لن أتحدث عن التشكيل الذي سيلعب هذا اللقاء، لدي ثقة كبيرة في التأهل ".

وأضاف: " الجماهير ستدعمنا بقوة في لقاء الغد ولدي ثقة في اننا سنحتفل معهم عقب نهاية المباراة ".

وأكمل رادولوفيتش: " علينا أن نصنع الفرص في مباراة الغد وسننجح في تسجيل الهدف الذي نسعي له، سنقدم افضل مستوي لنا في لقاء الغد ".

وأتم: " هذه البطولة أظهرت تقارب المستوي بين جميع المنتخبات ".