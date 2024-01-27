الوكالة الصحية القارية يحتفل بذكرى تأسيسه "رحلة التزام وعمل لحماية صحة إفريقيا"

في ذكري تأسيسه

في 31 يناير عام 2024م ، سيحتفل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السيطرة على الأمراض في إفريقيا بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسه تحت شعار "رحلة الالتزام والعمل لحماية صحة إفريقيا".

تأسست المركز، في يناير 2016 من قبل الجمعية العادية الـ 26 لرؤساء الدول والحكومات وأطلقت رسميا في يناير 2017 ، تسترشد Africa CDC بمبادئ القيادة والمصداقية والملكية والسلطة المفوضة ونشر المعلومات في الوقت المناسب والشفافية في تنفيذ أنشطتها اليومية.

هذه الذكرى هي فرصة لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا للاحتفال بجميع أصحاب المصلحة الذين يدعمون مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، في تحقيق مهمته والتأكيد على التزامه بدعم مبادرات الصحة العامة للدول الأعضاء وتعزيز قدرة مؤسسات الصحة العامة الخاصة، بهم على اكتشاف تهديدات الأمراض والوقاية منها ومكافحتها والاستجابة لها بسرعة وفعالية من خلال أمر الصحة العامة الجديد وإظهار التقدير لجميع موظفي مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا الذين تفانيهم لا تقدر بثمن.

Africa CDC

المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، هي وكالة صحية قارية مستقلة تابعة للاتحاد الأفريقي أنشئت لدعم مبادرات الصحة العامة للدول الأعضاء وتعزيز قدرة مؤسسات الصحة العامة لديها على الكشف عن تهديدات الأمراض والوقاية منها ومكافحتها والاستجابة لها بسرعة وفعالية.

يدعم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في توفير حلول منسقة ومتكاملة لأوجه القصور في البنية التحتية للصحة العامة ، وقدرات الموارد البشرية ، ومراقبة الأمراض ، والتشخيص المختبري ، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والكوارث.

تأسست في يناير 2016 من قبل الجمعية العادية ال 26 لرؤساء الدول والحكومات وتم إطلاقها رسميا في يناير 2017 ، تسترشد Africa CDC بمبادئ القيادة والمصداقية والملكية والسلطة المفوضة ونشر المعلومات في الوقت المناسب والشفافية في تنفيذ أنشطتها اليومية.

وتعمل المؤسسة كمنبر للدول الأعضاء لتقاسم وتبادل المعارف والدروس المستفادة من تدخلات الصحة العامة.