الأزهر: فقرات فنية تدعو لحب الوطن وتدعم القضية الفلسطينية بمعرض الكتاب

انطلقت، صباح اليوم بجناح الأزهر فعاليات اليوم الثالث من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال (٥٥)، بعروض فنية وابتهالات وأناشيد مميزة قدمها براعم الأزهر الشريف من منطقة الجيزة الأزهرية، بجناح الأزهر، تدعو إلى حب الوطن وغرس قيمة الانتماء والولاء له في نفوسهم، والتعرف على القضية الفلسطينية بالإضافة لتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي تدعم دعم القضية الفلسطينة.



يناقش جناح الأزهر اليوم في ندواته التثقيفية موضوعين مهمين هما" الدور التكاملي لمؤسسات الدولة" و"اللغة العربية.. ضرورة حياتية"، كما سيحتفي الجناح باليوم العالمي للطاقة النظيفة عبر تنظيم مجموعة من الورش والفعاليات التي تعزز مفهوم "البيئة الخضراء" وتشجع رواد المعرض على ضرورة الحفاظ على البيئة، بجانب الفعاليات اليومية بجميع الأركان.

غرس مفاهيم الانتماء والوطنية

تهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.



يشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره من الأطفال كتاب "إجابات مميزة لسؤال ملح جدا جدا"، تأليف ياسمين عبد الفتاح، رسم: تمني توفيق، من إصدارات سلسلة كتاب "نور".

يحكي الكتاب عن تجمع الأصدقاء للعب، فتحلو الأوقات وتمضي الساعات، يمرحون ويفرحون، ثم يجلسون ويتسامرون، وبين جد وهزل، يفرض التساؤل نفسه على عقولهم الكبيرة، فتعصف بهم الإجابات الكثيرة، ويتأرجحون ما بين يقين وحيرة، فهل سيقتنعون بالافتراضات المريحة؟ أم سيصلون للإجابة الصحيحة؟ فقد جلس خمسة من الأصدقاء يتبادلون الأحاديث حتى مر الوقت وحل الليل، نظر أحدهم للسماء ، فوجد القمر بدرا، (قرص أبيض مستدير يشع نورا) ، ويزيد من تألقه سواد السماء من حوله، تأمله قليلا، ثم بادر بسؤال أصدقائه: يا ترى، مم يتكون القمر؟!