استقرار أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر

بعد قفزته الجنونية..

شهدت أسعار الذهب، خلال تعاملات بداية اليوم السبت، بمحال الصاغة في محافظة الأقصر، استقرارا فى الأسعار، بعد قفزته الأخيرة نهاية الأسبوع ووصوله إلى مبلغ 3850 جنيهًا.

وتستعرض بوابة الوفد أسعار الذهب اليوم، تزامنًا مع سعر الذهب عالميا والتي جاءت على النحو الآتي:-

سعر الذهب عيار 24 بـ 4046 جنيها للبيع، والشراء 4103 جنيهات، أماسعر الذهب عيار 21، 3850جنيها بيع، والشراء 3805 جنيهات، وسعر الذهب عيار 18بـ 3031 جنيها بيع، فيما بلغ سعر الشراء 3077جنيها.



وتعتبر أسعار الذهب المشار إليها، في محلات الصاغة بمحافظة الأقصر دون إضافة سعر المصنعية، والتي تتراوح قيمتها مابين 100إلى 120جنيها، وتشير التوقعات إلى تزايد ارتفاع سعر الذهب خلال الأيام المقبلة.