صور.. بدء جني محصول الكرنب في الأقصر

بدأ مزارعو الأقصر في جني محصول الكرنب، بعد ان استغرق حوالي ثلاثة أشهر في التربة، بين تسميد وري؛ ليمثل بشائر خير مع قدوم موعد الحصاد، إذ يمثل الكرنب محصولًا أساسيًا ضمن الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين في موسم الشتاء.

عامر محمد، أحد أكبر مزارعي محصول الكرنب في الأقصر، أوضح للوفد أن المحصول الشتوي تبدأ زراعته في شهر أغسطس، ثم يبدأ جنيه في أواخر شهر ديسمبر، وشهر يناير حسب وقت زراعة المحصول.

وتنتشر زراعة الكرنب بمساحات شاسعة في مدينة إسنا بجنوب المحافظة، إذ تعتبر المدينة الجنوبية من أكبر المدن الزراعية التجارية بمحافظات الصعيد، كما تشتهر بزراعة الموز وقصب السكر.

وأشار عامر إلى أنه بعد جني الكرنب، يتم بيعه بالشادر، أحد أكبر الاسواق لبيع الخضراوات والفواكه، باتفاق سعر معين، ومن ثم يتم توزيعه للتجار.

ويعتبر أهالي الأقصر محصول الكرنب من أكثر المحاصيل المرغوبة في فصل الشتاء، نظرًا لمذاقه، فضلًا عن كونه من الأطعمة التي تمد الجسم بالدفء.