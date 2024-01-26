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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يصل مدينة سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى مدينة سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل  - بتوقيت القاهرة - في مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

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تخلفت رحلة منتخب مصر في الإقلاع من مطار أبيدجان لمدة ساعة ، ويؤدي منتخب مصر تدريب في السابعة والنصف  مساء اليوم بتوقيت القاهرة  .
 

منتخب مصر

ويواجه منتخب مصر عدة متاعب في كوت ديفوار، حيث علمت "الوفد" أن البعثة برئاسة خالد الدرندلي تنتظر حتى الآن في أبيدجان، بسبب صعوبة حجز فندق في مدينة سان بيدور التي تبتعد عن العاصمة 5 ساعات، حيث لا يتوفر أماكن في الفنادق المحدودة بهذه المدينة.

أشار المصدر إلى أن المنتخب سينتظر في أبيدجان لمدة 48 ساعة حتى تنتهي منافسات دور المجموعات، ويتأكد مغادرة إحدى البعثات من المدينة بعد وداع البطولة، ومن ثم سيتم التنسيق مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحجز الفندق وسفر الفريق بحافلات إلى سان بيدرو.

كما جاء قرار الانتظار في أبيدجان بناء على طلب فيتوريا، الذي علم ان الإمكانيات في سان بيدرو أقل بكثير، سواء ملاعب التدريب أو البنية التحتية والفنادق التي تعاني من ضعف التجهيزات واشتكى منها أكثر من فريق خلال البطولة.

 

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