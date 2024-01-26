بعد قرار محكمة العدل الدولية عودة: “بداية احترام حقوق الشعب الفلسطيني عالميا”

جددت جالية العالم العربي في إيطاليا وإذاعة كوماي الدولية نداءها إلى جميع العرب والفلسطينيون في العالم للاستمرار بالوحدة و دعم قرار المحكمة التاريخي لمصلحة القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، اليوم بداية احترام حقوق الشعب الفلسطيني عالميا من محكمة العدل الدولية، مضيفًا: “نتأمل قرارات أخرى من محكمة العدل الدولية لمصلحة الشعب الفلسطيني، ونشكر جميع الجهود و النشاطات والتضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل شفاف وغير مزيف و نشكر دولة جنوب أفريقيا”.



وذكر “عودة: ” لاول مره في العالم و بالأجماع يصوتون القضاة الدوليين على قرار دولي مثل هذا، وعليه فقد عم الابتهاج والفرح بالثقه والانحياديه التي قام بها القضاة الدوليين بلاهيا دون ممارسة او قبول اي ضغوطات دوليه وكان قرارا نزيها مستقلا قابلا للنفاذ، العالم في فرحه وخرجت الى الميادين في كافة العالم باستثناء الاحتلال تعبيرا عن هذا الانجاز الحرً التي قامت به جنوب افريقيا الحره".

وقد قررت محكمة العدل الدولية، اليوم، قبول الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا، وردت طلب الاحتلال الإسرائيلي برفض الدعوى والزمت المحكمه اسرائيل بوقف الحرب فورا ( بالمضمون القانون الدولي ) وعكس ذلك يكون الاحتلال الاسرئيلي قد ارتكب الجرم بفلسطين تحت الفصل السابع لقرار مجلس الامن دون فيتو .

قرارات المحكمة ضد الإبادة الجماعية والعنف ضد الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني:-

- محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها

- محكمة العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

- محكمة العدل الدولية: الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية

- محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية

- محكمة العدل الدولية: أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة

- محكمة العدل الدولية: الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة

- محكمة العدل الدولية: نرى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة

- محكمة العدل الدولية: الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة

- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة

- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر

- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

- محكمة العدل الدولية: الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل

قرار محكمة العدل الدولية اليوم بشأن إسرائيل

وقد قررت اليوم محكمة العدل الدولية، أنها ‏ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعلى إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ، وعلى إسرائيل أن ترفع تقريراً للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

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