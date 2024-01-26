وزيرة جنوب إفريقية: يجب إجراء مفاوضات لحل الدولتين وإنهاء الصراع

أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن الوقت الحالي مناسب لإجراء مفاوضات من أجل حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب سبوتنيك، قالت باندور - خلال مؤتمر صحفي عقد في /لاهاي/ اليوم /الجمعة/ عقب حكم محكمة العدل الدولية برفض طلب إسرائيل إلغاء قضية جنوب أفريقيا تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة - إن دولة إسرائيل هي المحتلة لفلسطين ويجب أن توفر الخدمات الأساسية الضرورية التي يحتاجها المدنيون.

وأضافت باندور أن جنوب أفريقيا لديها وجهة نظر مفادها "أننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ونستمر في مراقبة مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين".

كما أعربت عن شعورها بخيبة الأمل في عدم دعوة المحكمة لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبدونه، لن يكون الأمر فعالاً في الواقع.

وتابعت "كنت آمل ذلك، حيث إن توصيل المساعدات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات التي تقلل من مستويات الضرر ضد الأشخاص الذين ليس لهم دور في ما تحاربه إسرائيل، يتطلب وقف لإطلاق النار".