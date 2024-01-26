عبور شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحي ومصابين

شهد معبر رفح اليوم الجمعة دخول دفعة جديدة من شاحنات تنقل مساعدات إغاثية لغزة مقدمة من مصر ودول عربية وأجنبية.

ونقلت شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري المساعدات من مخازن العريش اللوجستية التي فيها يتم استقبال وتجهيز المساعدات المنقولة جوا وبرا وبحرا.

وأوضح بيان لإدارة معبر رفح انه يجري اليوم استقبال 40 مصابا وجريحا فلسطينيا فى طريقهم للعلاج في المستشفيات المصرية قادمين من عدد من مستشفيات قطاع غزة و31 أجنبيا قادمين من قطاع غزة في طريقهم الي مصر ومنها الي دولهم.