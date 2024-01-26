مجلة علاء الدين تشارك بأجمل الأنشطة وألعاب الأطفال في معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، إنهم يشاركون في معرض الكتاب هذا العام بأنشطة مختلفة ومتنوعة من بينها ورش لفن الدوبلاج، والتمثيل، والحكي، وأيضًا الألعاب المصرية القديمة، مؤكدًا على حرصهم الشديد لتقديم موضوعات متنوعة ومختلفة عن الورش الفنية المعتادة.

وأضاف الزناتي في تصريحه لـ"الوفد"، أن مجلة علاء الدين تتفاعل مع الأطفال على وسائل "السوشيال ميديا" المختلفة من خلال بث مباشر من داخل ركن الطفل في معرض الكتاب، لمشاركتهم في الأجواء الفنية الممتعة وتشجيعهم على زيارة المعرض والاستمتاع بذلك الطقس الثقافي المبدع.

وأوضح رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أنهم يقدمون ورشة "المذيع الصغير" باستضافة المذيعة داليا أشرف، وأيضًا تشارك الكاتبة سماح أبو بكر عزت وهي من أشهر كُتاب قصص الأطفال في الفعاليات والأنشطة، وكذلك الفنان كريم الحسيني أحد أشهر الفنانين المهتمين بالدوبلاج.

وشدد على أهمية معرض الكتاب الذي في يُحدث حالة فريدة لجميع الفئات العمرية وعلى رأسها الأطفال، الذين تتشكل لديهم الوعي والمعرفة بالثقافة منذ الصغر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.