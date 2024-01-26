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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عاطل لقيامه بقتل طالب وإصابة آخر في مشاجرة بشبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة قسم اول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية ، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طالب واصابة اخر في مشاجرة بينهم في احد الشوارع بشبرا الخيمة، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطالب المصاب وطلبت تحريات مباحث القسم حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان .

حبس عاطل لقيامه بقتل طالب وإصابة آخر في مشاجرة بشبرا الخيمة 


فيما ادلي  المتهم باعترافات ،تفصيلية امام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة وارشد عن الادارة المستخدمة في الواقعة وهى عبارة عن «مطواة» وقررت النيابة ارسالها إلى المعمل الجنائى والتصريح بدفن جثة المتوفى 
وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية اخطارا من مامور قسم اول شبرا الخيمة يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول طالبين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما .
تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد الوزير مديرا لامن القليوبية فانتقلت قوة امنية وبسؤال المصاب
قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض «مطواة»مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.
وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم

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