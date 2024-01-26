المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسماعيلية تكرم محمد جمعة مراسل الوفد

كرمت قيادات حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية الزميل محمدجمعة بجريدة الوفد وموقع بوابة على جهودة فى تغطية أنشطة حياة كريمة بالقنطرة شرق قناة السويس ودخل قرى محافظة الإسماعيلية

أقيم أكبر حفل لمؤسسة حياة كريمة على مسرح جامعة قناة السويس بحضور كافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

أكد محمد جمعة صحفى الوفد أن مبادرة حياة كريمة بالفعل هي مبادرة القرن؛ فهي أقوى مبادرة وُجهت للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا، في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتنميتها بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد؛ لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

مشيراً إلى جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم نحو الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، و توفير فرص عمل للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم حفل مؤسسة "حياة كريمة" لتكريم متطوعيها بجامعة قناة السويس.

بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق حياة كريمة بالجامعة، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

شهد الحفل العميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، ومحمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية.

وخلال الحفل - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن

مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل مباشر في دعم وترسيخ أهمية العمل التطوعي لدى طلاب الجامعات المصرية فأصبح لها متطوعين في الغالبية العظمى من الجامعات، لافتاً إلى الإسهامات الملحوظة التي بذلها متطوعي حياة كريمة، بمجهوداتهم المُشرفة في كافة المجالات والأحداث.

واصفا المتطوعين أنهم دينامو المبادرات والأنشطة التي أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطلع عام 2019.

ومن جانبه - أشار العميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية إلى أن المبادرة قدمت عددا كبيرا من الفاعليات خلال المرحلة الأولى، منها مبادرة :أنت الحياة" بالتنسيق مع عدة مديريات

ومؤسسات، ومنها مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية على ذوي الهمم، بالإضافة إلى مبادرة "سبيل" ، والتي تم خلالها توزيع وجبات غذائية على أهالي المرضى بالمستشفيات، كما تم تنفيذ مبادرة توزيع الشنط ومستلزمات المدارس على الأطفال في الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من 28 ألف صندوق مواد غذائية فضلاً عن توزيع صكوك الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي، مؤكدا أن هدف حياة كريمة هو الدخول إلى كل القرى لتنميتها بشكل كامل.

وأضاف محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية أن المبادرة قدمت خدمات لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن المرحلة الأولى تجاوزت المليار جنيه، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ قاربت على 98% في جميع المشروعات، والتي تضمنت مشروعات بنية تحتية وخدمية لخدمة كل أهالي مدينة القنطرة شرق.

وفي نهاية الحفل - تم تقديم دروع التكريم للداعمين والمتطوعين.والصحافيين والاعلامين المتميزين فى تغطية أنشطة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية