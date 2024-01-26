القبض على لص ارتكب 42 واقعة سرقة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال إستقلالهم المواصلات العامة بأسلوب "المغافلة" متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه (مالكا محل ينصيانة هواتف محمولة) وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات ( 42 هاتف محمول).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

سرقة أموال تبرعات الأيتام

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تشكيل عصابى يضم سائق و3 سيدات، تخصصوا في سرقة أموال تبرعات الأيتام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت الأجهزة المختصة بالجيزة ألقت القبض على سائق و3 سيدات، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ببلاغ يتضرر فيه من أحد الأشخاص، لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام.

فقام المبلغ بعمل تحويل بنكي على رقم (مُحدد)، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب.

توصلت التحريات والبحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "له معلومات جنائية"- 3 سيدات جميعهم مقيمين بمنطقة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بقيامه بتأسيس الجمعية المشار إليها والتواصل مع الضحايا هاتفياً لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقي المتهمات بتحصيلها، كما أرشدوا عن دفاتر "استلام نقدية ، شيكات، تفويض لاستلام مبالغ التبرعات" - 2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك "خاص بالجمعية"- ختم باسم الجمعية - 6 أختام لأشخاص مختلفين - شريحة هاتف تحمل رقم "مُحدد".

كما أضافوا بارتكابهم (3) وقائع نصب مماثلة بمنطقة الوراق.