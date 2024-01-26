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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل سيد حجاب هذا الموعد

سيد حجاب
سيد حجاب

 تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، في الثامنة مساء الاحد 28 يناير على مسرح الجمهورية، ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم.

 

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب، منها : " بوابة الحلواني، حبيبتي من ضفايرها، أرابيسك وغيرها الى جانب عدد من اعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر، مش كفاية، عنابي، شباكنا ستايره حرير .. اداء محمود عبد الحميد، إبراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبد النبى، عبير أمين، ريم حمدى، آيه عبد الله، زينب بركات.

يشار أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصرى , ولد  عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده , تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته اشهر المطربين , عرف بكتابة الاشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الاعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية , المال والبنون، بوابة الحلوانى والوسية , برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية , نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 و جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2012 ، رحل عن عالمنا فى يناير 2017 تاركا ارثاً فنياً خالداً .

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