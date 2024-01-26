ندب طبيبة بوحدة هرية خارج إدارة الزقازيق الصحية

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ندب الطبيبة المكلفة بالنوبتجية بوحدة طب الأسرة بقرية هرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، إلى خارج الإدارة الصحية بالزقازيق، وتوزيعها من خلال المديرية لسد العجز بالإدارات الصحية الأخرى.

ويشار أنه أثناء زيارة وكيل الوزارة، لوحدة هرية رزنة الطبية اليوم الجمعة، تلاحظ له عدم تواجد الطبيبة المكلفة بالنوبتجية، فقرر نقلها إلى خارج الإدارة.

وتفقد وكيل الوزارة أيضا، وحدة طب الأسرة بشيط الهوى التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، ناظر خلال زيارته سجلات التردد عليها، ومؤشرات عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الإطمئنان على توافر مستلزمات العمل بالمبادرات الرئاسية.

كما تابع عمل فرق التطعيمات الروتينية، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة لها، ومراجعة الرصيد المتواجد من الطعوم الروتينية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتسجيل البيانات في كشوفات وسجلات العيادة، ومتابعة خدمات الشباب والمراهقين المقدمة بالوحدات وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، والتاكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعمل بغرفة الطوارئ.