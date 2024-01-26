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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الرجاء المغربي لمباراة الزمالك بكأس تحدي دبي

الرجاء
الرجاء

كشف الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك، المقرر لها بعد قليل في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

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جاء تشكيل الرجاء لمباراة الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أنس الزنيتي .
في خط الدفاع : يوسف بلعامري - عبد الله خفيفي - بوشعيب عراسي - يوسف العماري.
في خط الوسط : المهدي مبارك - كامارا أمادو - أدم نفاتي.
في  خط الهجوم : نوفل الزرهوني - المهدي موهوب - مروان زيلا.

 

فيما جاء تشكيل الزمالك: 

في حراسة المرمى : محمد عواد.
في خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".
 

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