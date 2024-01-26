شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الرجاء المغربي

فى نصف نهائي كأس دبى للتحدي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها، بعد قليل، في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.