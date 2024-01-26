حشيش وتامول أبرز المضبوطات بحوزة تجار السموم المنيا

واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام. بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى) وبحوزته (عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر- طبنجة و6 طلقات).



فيما تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص وبحوزته(كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) وبحوزته(كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتين).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة في أسيوط بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.

ووفقًا لما صرح به رجال المباحث، فإن الكمية التي تم ضبطها تتضمن 1130 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. ويذكر أنه من بين المتهمين، يوجد 7 أشخاص يحملون سوابق جنائية.

وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. كما طلبت رجال المباحث من الجهات المعنية بسرعة البدء في التحريات لكشف حقيقة الجريمة وإحالة المتهمين إلى العدالة.

من جانبها، تعكف الأجهزة الأمنية في أسيوط على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات المناسبة للمتهمين وإثبات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات وتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تحديد التهم المنسوبة إليهم وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.