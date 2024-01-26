محاضرات في التشريعات الثقافية والملكية الفكرية بالمنيا

استمر البرنامج التدريبي كرييتف سيركلز بمحافظة المنيا ، مع المحاضر محمود عثمان المحامي ومؤسس عثمان ميديا لو Othman Media Law ، وشرح للتشريعات الثقافية والقوانين الحاكمة للثقافة ، مثل قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والتشريعات الثقافية الخاصة بالميديا والأداء العلني والتأليف .

وكذا أنواع العقود وأنواع التراخيص ، والتصاريح ، و النقابات ، والشركات ، وحماية الملكية الفكرية ، عن طريق النشر وتسجيل براءات الفكر والإختراع والقانون الدولي للملكية الفكرية ، وقام المحاضر أيضا بمجموعة من الأنشطة في مجال زيادة الوعى القانوني ، و تدريب عن طريق تكوين مجموعات من المتدربين .

كما قام الفنان حسن الجريتلي بإستعراض تجربة نجاحة بمسرح الورشة ، وبداية قام بتعريف نفسه ومجالات عمله فى المنيا ، وقام بالنقاش مع المتدربين عن أسبابهم للتقدم في البرنامج ، وقام بتعريف المتدربين على فرق المسرح في المنيا ، وعن فرقة الورشة المسرحية ، وأهمية تعاون العاملين بالحكومة ، مع العاملين بالقطاع المدني ، وأهمية الحوار في التعاون بينهم .

وكذا دور الثقافة الجماهيرية (قصور الثقافة) ، وتقديم نموذج حكى ، وقام عادل مكرم حلمى المدير السابق لمركز الفنون الدرامية بجمعية الجيزويت بالمنيا ، بإستعراض ما يقدمة المركز من أنشطة ، وعرض تجربة بشوى كان من اشبال الجيزويت، استمرت المحاضرات من الساعة 10 صباحا ، وحتى السادسة مساءًا .

قام خلالها المتدربين بالتفاعل وطرح الأسئلة القانونية المتعلقة بمجال الثقافة عامة ، وما يتعلق بها ، جديرا بالذكر البرنامج التدريبي دوائر الإبداع 3 كرييتف سيركلز ، مستمر بمكتبة مصر العامة بالمنيا للمتدربين العاملين بالحقل الثقافي من الحكوميين ، والهيئات والأفراد بمحافظة المنيا، والبرنامج بالشراكة بين وزارة الثقافة ، (المجلس الأعلى للثقافة) ، واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك) ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.