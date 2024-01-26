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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محاضرات في التشريعات الثقافية والملكية الفكرية بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

استمر البرنامج التدريبي كرييتف سيركلز  بمحافظة المنيا ، مع المحاضر  محمود عثمان المحامي ومؤسس عثمان ميديا لو Othman Media Law ، وشرح للتشريعات الثقافية والقوانين الحاكمة للثقافة ، مثل قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والتشريعات الثقافية الخاصة بالميديا والأداء العلني والتأليف .

 

وكذا أنواع العقود  وأنواع التراخيص ، والتصاريح ، و النقابات ، والشركات ، وحماية الملكية الفكرية ، عن طريق النشر وتسجيل براءات الفكر والإختراع والقانون الدولي للملكية الفكرية ، وقام  المحاضر أيضا بمجموعة من الأنشطة في مجال زيادة الوعى القانوني ،  و تدريب عن طريق تكوين مجموعات من المتدربين .

 

كما قام الفنان حسن الجريتلي بإستعراض تجربة نجاحة بمسرح الورشة ، وبداية قام بتعريف نفسه ومجالات عمله فى المنيا ، وقام بالنقاش مع المتدربين عن أسبابهم للتقدم في البرنامج ، وقام بتعريف المتدربين على فرق المسرح في المنيا ، وعن فرقة الورشة المسرحية ، وأهمية تعاون العاملين بالحكومة ، مع العاملين بالقطاع المدني ، وأهمية الحوار في التعاون بينهم .

وكذا دور الثقافة الجماهيرية (قصور الثقافة) ، وتقديم نموذج حكى ، وقام عادل مكرم حلمى المدير السابق لمركز الفنون الدرامية بجمعية الجيزويت بالمنيا ، بإستعراض ما يقدمة المركز من أنشطة ، وعرض تجربة بشوى كان من اشبال الجيزويت، استمرت المحاضرات من الساعة 10 صباحا ، وحتى السادسة مساءًا .

قام خلالها المتدربين بالتفاعل وطرح الأسئلة القانونية المتعلقة بمجال الثقافة عامة ، وما يتعلق بها ، جديرا بالذكر  البرنامج التدريبي دوائر الإبداع 3 كرييتف سيركلز ، مستمر بمكتبة مصر العامة بالمنيا للمتدربين العاملين بالحقل الثقافي من الحكوميين ، والهيئات والأفراد بمحافظة المنيا، والبرنامج بالشراكة بين وزارة الثقافة ، (المجلس الأعلى للثقافة) ، واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك) ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

الجريدة الورقية