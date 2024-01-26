يطولات رجالات الشرطة في احتفالات ثقافة المنيا

نظم فرع ثقافة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد ، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة المصرية ، برعاية وزارة الثقافة.

وأعد قصر ثقافة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا ، يوما ثقافيا لأطفال حضانة العباقرة ، تضمن لقاء للتعريف بشجاعة رجال الشرطة ، تلاه ورشة فنية بعنوان "في حب الوطن"، إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان "أبطال الى الأبد" وهو إهداء من وزارة الداخلية ، ويستعرض قصص وبطولات عدد من الأبطال ، والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس ، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وفي السياق عقد قصر ثقافة المنيا ، لقاءا بعنوان "ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير" بمؤسسة البنين، تحدث خلاله الكاتب مينا ناصف ، عن سبب اختيار يوم ٢٥ يناير عيدا للشرطة المصرية ، موضحا ، أن في ذلك اليوم وقعت معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ ، والتي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الشرطة البواسل ، خلال مقاومة الإحتلال البريطاني.

كما تطرق إلى أسباب قيام ثورة ٢٥ يناير ، وأهم إنجازات الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، في الآونة الأخيرة ، والتي وضعتها على بداية الطريق الصحيح، وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا ، أمسية شعرية بعنوان "الأدب الشعبى والهوية المصرية"

قدم خلالها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب ، سردا حول الأدب الشعبي ومجالاته ، وما يشمله من معتقدات وأفكار وطقوس ، مقدما مجموعة من السير والحكايات الشعبية والأمثال، تلى ذلك مناقشة ديوان "كعبة مهجورة" للشاعر وائل السيد، واختتمت الأمسية بفقرة "شاعر وأغنية" بحضور الشاعر محمد حكم ونخبة من الأدباء والمثقفين.