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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

يطولات رجالات الشرطة في احتفالات ثقافة المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم فرع ثقافة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد ، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة المصرية ، برعاية وزارة الثقافة.

 

وأعد قصر ثقافة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا ، يوما ثقافيا لأطفال حضانة العباقرة ، تضمن لقاء للتعريف بشجاعة رجال الشرطة ، تلاه ورشة فنية بعنوان "في حب الوطن"، إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان "أبطال الى الأبد" وهو إهداء من وزارة الداخلية ، ويستعرض قصص وبطولات عدد من الأبطال ، والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس ، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

 

وفي السياق عقد قصر ثقافة المنيا ، لقاءا  بعنوان "ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير" بمؤسسة البنين، تحدث خلاله الكاتب مينا ناصف ، عن سبب اختيار يوم ٢٥ يناير عيدا للشرطة المصرية ، موضحا ،  أن في ذلك اليوم وقعت معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ ، والتي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الشرطة البواسل ، خلال مقاومة الإحتلال البريطاني.

 

كما تطرق إلى أسباب قيام ثورة ٢٥ يناير ، وأهم إنجازات الدولة المصرية ومشروعاتها القومية،  في الآونة الأخيرة ، والتي وضعتها على بداية الطريق الصحيح، وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا ، أمسية شعرية بعنوان "الأدب الشعبى والهوية المصرية" 

 

قدم خلالها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب ، سردا حول الأدب الشعبي ومجالاته ، وما يشمله من معتقدات وأفكار وطقوس ، مقدما مجموعة من السير والحكايات الشعبية والأمثال، تلى ذلك مناقشة ديوان "كعبة مهجورة" للشاعر وائل السيد، واختتمت الأمسية بفقرة "شاعر وأغنية" بحضور الشاعر محمد حكم ونخبة من الأدباء والمثقفين.

الجريدة الورقية