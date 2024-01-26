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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وقاية النباتات ينظم ندوة عن مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض النباتية

ندوة الزراعة
ندوة الزراعة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتطبيق برامج و استراتيجيات الزراعة المستدامة في مكافحة الآفات الناقلة للأمراض التي تهدد الصحة النباتية و المنتج الزراعي ، نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية ندوة تحت عنوان " مكافحة الآفات الحشرية الناقلة للفيتوبلازما الممرضة للنباتات" الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية.


أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن الآفات الناقلة للفيتوبلازما تمثل تحديا حقيقيا، إذ تؤثر سلبا على نمو النباتات وإنتاجيتها و لذا استهدفت الندوة تعريف مهندسي المكافحة و الإرشاد بأهمية الحشرات الثاقبة الماصة والدور الذى تلعبه في نقل مسببات الامراض النباتية وبصفة خاصة الأمراض الناتجة عن الاصابة بالفيتوبلازما و كيفية اكتشاف المرض في مراحله المختلفة على العديد من العوائل النباتية ذات الأهمية الاقتصادية و خاصة المحاصيل التصديرية وكذلك على العوائل البرية التي تعتبر مصادر للإصابة و نقل العدوي. كما تناولت أهم التقنيات الزراعية المرتبطة بتشخيص و مكافحة تلك الآفات لتقليل الضرر الناجم عنها وتحسين صحة المحاصيل وصولًا إلى مستويات أفضل لتحقيق الأمن الغذائي.


أشرف على الندوة الدكتور علي أحمد رئيس فرع المعهد بالشرقية و حاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم رئيس بحوث بقسم بحوث الآفات الثاقبة الماصة بالمعهد.

 

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