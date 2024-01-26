أمطار متوسطة و انخفاض درجات الحرارة وتوقف عمليات الصيد في كفرالشيخ

تعرضت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مما أدي الي ظهور برك وتجمعات من المياه بالشوارع والميادين وعلي الطرق خصوصا الطريق الدولي الساحلي في المدن الواقعة شمال المحافظة والقرى المطلة علي البحر المتوسط.

وأعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ وارتفاع الامواج وسرعة الرياح والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.



وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد علي استمرار جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها.

وأهاب محافظ كفرالشيخ بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات خلال الأمطار حرصاً على سلامتهم.