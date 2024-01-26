أحوال جوية غير مستقرة بمركز إدكو

شهدت مدينة إدكو والقري التابعة لها طقس غير مستقر ، وإنخفاض درجة الحرارة ، ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، خاصة بالطريق الدولي الساحلي ،مع موجة من الأمطار الغزيرة ، التي إستمرت لعدة ساعات متواصلة ، أغرقت الميادين والشوارع ، وحولتها إلي برك من المياة ، خاصة شارع المحطة ، وشارع مجمع المواقف .

وسارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالدفع بسيارت الكسح لسحب المياة المتراكمة ، الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة ، من أجل عودة الحياة إلي طبيعتها .

كما إرتفعت أسعار الأسماك ، في أسواق المدينة ، بسبب قلة الكميات المعروضة ، لتوقف الصيادين عن الصيد في مياة البحر المتوسط ، بسبب إرتفاع الأمواج .

وفي قري إدكو توقف المزارعين عن حصاد البرتقال واليوسفي ، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة .