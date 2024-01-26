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الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أحوال جوية غير مستقرة بمركز إدكو

طقس غير مستقر
طقس غير مستقر

شهدت مدينة إدكو والقري التابعة لها طقس غير مستقر ، وإنخفاض درجة الحرارة ، ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، خاصة بالطريق الدولي الساحلي ،مع موجة من الأمطار الغزيرة ، التي إستمرت لعدة ساعات متواصلة ، أغرقت الميادين والشوارع ، وحولتها إلي برك من المياة ، خاصة شارع المحطة ، وشارع مجمع المواقف .

وسارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالدفع بسيارت الكسح لسحب المياة المتراكمة ، الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة ، من أجل عودة الحياة إلي طبيعتها .

كما إرتفعت أسعار الأسماك ، في أسواق المدينة ، بسبب قلة الكميات المعروضة ، لتوقف الصيادين عن الصيد في مياة البحر المتوسط ، بسبب إرتفاع الأمواج . 

وفي قري إدكو توقف المزارعين عن حصاد البرتقال واليوسفي ، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة .

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