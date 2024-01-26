محافظ أسيوط نحرص على إطلاق العديد من الأنشطة



وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية للتوسع في تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتنفيذ خطة المحافظة التي تهدف لرفع الوعى بأبرز القضايا المجتمعية الحالية ومواجهة تحدياتها وعلى رأسها قضايا المناخ والبيئة تماشياً مع الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة خطر التغييرات المناخية في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة حريصة على إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات لنشر التوعية بأهمية مواجهة التغيرات المناخية لافتًا إلى إنه تم تكليف مسئولي المخلفات الصلبة والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني لنشر التوعية وترسيخ المفاهيم والأهداف الإيجابية المتعلقة بقضايا الحفاظ على البيئة والحد من التلوث بمختلف أنواعه موجهًا بتوفير أوجه الدعم وتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة لضمان إنجاح هذه الفعاليات والاستفادة من آثارها الإيجابية مثمنًا الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

من جانبه أوضح رجب محمود علي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة نشر الوعي البيئي بأضرار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري لكونها من أهم القضايا البيئية الملحة خلال الفترة الحالية تم التجهيز والاستعداد لانطلاق سلسلة من الندوات التوعية المجتمعية وورش العمل للمساعدة على خلق سلوك إيجابي لدى المواطنين يحقق الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة بمختلف المنشأت والمصالح الحكومية وغير الحكومية بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة وجهاز شئون البيئة فرع أسيوط وتم تنفذ ندوة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة التابع لمحافظة أسيوط عن مخاطر التغيرات المناخية للعاملين بمصنع السماد العضوي ببني غالب تم خلالها توضيح أضرار ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على البيئة والانسان والحيوان وباقي الكائنات الأخرى مثل تأثيرها على الدورة الزراعية وإنتاجية المحاصيل كما تم توضيح أهمية مصانع تدوير المخلفات الصلبة في التخلص السليم والٱمن بيئيًا من المخلفات الصلبة بدلًا من إلقاؤها وتراكمها بالمقالب العشوائية وحدوث الحرق المكشوف لها الذي يصدر عنه الأدخنة والغازات الضارة التي تتسبب في حدوث الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية كما تم توعيتهم بأهمية نظافة بيئة العمل داخل المصنع وضرورة ارتداء مهام الوقاية اللازمة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم خلال العمل بالمصنع وقد حاضر خلال الندوة خالد محمد مدير الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة وإبراهيم أحمد مدير المخلفات بجهاز شئون البيئة وكان ذلك بحضور مصطفى فهمي مدير مصنع السماد العضوي والعاملين بالمصنع من الفنيين والسائقين والعمال والإداريين.