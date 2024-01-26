مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء الودية بث مباشر يلا شوت في كأس التحدي

جولة ودية بين Zamalek - Raja Casablanca اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء الودية بث مباشر يلا شوت في كأس التحدي، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة "كأس التحدي" الودية، يتجه فريق الزمالك المصري لمواجهة تحدي جديد حين يواجه اليوم الجمعة فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يجريها الفريق استعدادًا لاستئناف منافساته الرسمية.

تُقام بطولة "كأس التحدي" في دبي خلال الفترة من 26 يناير إلى 28 يناير، وتضم مشاركة فرق قوية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا فرقًا مثل أهلي جدة ووهان ثري الصيني. وتتميز هذه البطولة بتنظيمها المميز وجذبها لأندية كبيرة تعتبر من النخبة في مختلف القارات.

تتبع نظام البطولة تقسيمًا يفصل الفرق إلى مجموعتين؛ حيث يلتقي فرق أفريقية في المربع الذهبي، بينما يتنافس الفرق الآسيوية في المربع الآخر. ويتأهل الفريقان الفائزان من كل مجموعة للمرحلة النهائية لخوض مواجهة قوية على اللقب.

لقد خاض الزمالك مباراته الأولى في البطولة أمام فريق الوحدة المستضيف، حيث واجه تحديًا قويًا ولكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز، إذ انتهت المباراة بنتيجة 1-3 لصالح فريق الوحدة. وفي مباراته الثانية والأخيرة في البطولة، سيواجه الزمالك فريق أم صلال القطري، والتي تحدد المركز الثالث في البطولة.

تتيح هذه المباريات الودية للفرق فرصة ممتازة لاختبار لياقة لاعبيها، وتجربة تشكيلات مختلفة، وتحضير اللاعبين للمنافسات الرسمية المقبلة. كما تساعد في بناء الانسجام والتكيف بين اللاعبين الجدد والقدامى، وتعزيز روح الفريق والتواصل الفني والبدني بين أفراد الفريق.

من المتوقع أن يقدم الزمالك أداء قويًا في مباراته اليوم، حيث يسعى الفريق لاستعادة زخمه والعودة بنتيجة إيجابية، وهو ما يعكس التزامه بتقديم أداء مميز وتحقيق النجاحات في المباريات القادمة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية اليوم؟

في يوم الجمعة الموافق 26 يناير الحالي، ستشهد أرضية الملعب مباراة ودية مثيرة تجمع بين فريق الزمالك المصري ونادي الرجاء المغربي، وذلك ضمن إطار بطولة "كأس التحدي الدولية الودية" لعام 2024.

ستقام المباراة في ستاد آل مكتوم، وهي مقررة للانطلاق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، يأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم وتجهيز اللاعبين للتحديات الرياضية المقبلة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في كأس التحدي الودية؟

تترقب جماهير الزمالك بفارغ الصبر موعد مباراة فريقهم أمام نادي الرجاء المغربي في إطار بطولة "كأس التحدي 2024". تسعى هذه الجماهير لمعرفة القنوات التي ستبث المباراة المرتقبة، وقد أطلقت قناة الزمالك الفضائية إشارتها بنقل المباراة مباشرة وبشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة، بهدف توفير فرصة مشاهدة اللقاء لشتى جماهير النادي.

وستسبق المباراة استوديو تحليلي يشارك فيه نجوم سابقين للفريق، حيث سيتم تحليل أحداث المباراة قبل انطلاقها وبعدها، مما يضيف قيمة إضافية لتجربة المشاهدة للجماهير.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك والرجاء بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك والرجاء بث مباشر

يمكن للمشجعين ضبط التردد الخاص بقناة Zamalek TV لمتابعة المباراة مباشرة، حيث ستتوفر لهم الفرصة للاستمتاع بالأداء الرياضي المثير ومتابعة أحداث اللقاء بشكل حي ومباشر، مع توفير تجربة مشاهدة مميزة لهذا الحدث الرياضي المهم في عالم كرة القدم.

تردد القنوات:

تردد قناة Zamalek Tv تردد قناة دبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27498

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والرجاء الودية عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والرجاء المغربي في كأس التحدي الودية عبر قناة الزمالك، أو عبر الموقع الرسمي لقنوات دبي الرياضية عبر الإنترنت.

تشكيلة مباراة الزمالك والرجاء الودية في كأس التحدي

أولًا: تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - عمار ياسر - ناصر منسي.

ثانيًا: تشكيل الرجاء المغربي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بولكسوت - لمقدم - خفيفي - بلعمري

خط الوسط: زريدة - كامارا - لمكعازي

خط الهجوم: زرهوني - النفاتي - بوزوق

قائمة الزمالك المشاركة في كأس التحدي

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من.. حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر

الزمالك ضد الرجاء.. مصالحة الجماهير

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحظة حرجة ومصيرية حيث يتجهز لخوض مباراته اليوم الجمعة في بطولة "كأس التحدي" الودية أمام فريق الرجاء المغربي، بحثًا عن تحقيق الانتصار والتأهل إلى المباراة النهائية. تأتي هذه المباراة في ظل ضغوطات كبيرة تتعلق بتراجع النتائج التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

بعد مشاركة الفريق في بطولة نادي الوحدة الودية، التي شملت مواجهات مع فرق بارزة مثل الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري، والاتفاق السعودي، جاءت النتائج غير المرضية لتلقي بظلالها على أداء الفريق. ففي المباراة الأولى تعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3، وتبعتها هزيمة أخرى أمام أم صلال القطري بنتيجة 0-2، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين جماهير الفريق.

بات من الواضح أن الفريق بحاجة ماسة لاستعادة التوازن والثقة، وهو ما يجعل مواجهة الرجاء المغربي فرصة مثالية للتعافي وتحقيق الانتصار. يسعى الزمالك لتقديم أداء قويًا وتحقيق الفوز، ليعيد الابتسامة إلى شفاه جماهيره المتوترة ويستعيد الثقة في قدراته وإمكانياته.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه، إلا أن الفريق يعول على تحفيزات كبيرة ودعم جماهيره في هذه المرحلة الحرجة. وسيكون على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم وتقديم أداء يليق بسمعة النادي وتطلعات جماهيره، وذلك من أجل استعادة الثقة والتأكيد على قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات.

بهذا السياق، تتجه أنظار الجماهير بشغف واهتمام نحو مواجهة اليوم، متطلعة إلى رؤية فريقها المحبوب يتألق ويحقق النتائج الإيجابية، وبالتالي يعيد الأمل والتفاؤل لقلوبهم المتعطشة للانتصارات.