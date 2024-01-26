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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرتضى منصور ينعى وفاة نائب رئيس النادي الأهلي

العامري فاروق
العامري فاروق

نعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أسرة الرياضه المصريه فى وفاة العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذى وافته المنيه صباح اليوم الجمعه بعد صراع مع المرض دام أكثر من شهرين خضع خلالها لعدة عمليات جراحيه فى المخ ومكث داخل غرفة العناية المركزة. 

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وقدم منصور التعازي لأسرته وأعضاء الجمعيه العموميه واسرة النادى  الأهلى  

وشغل العامري فاروق منصب وزير الشباب والرياضة من قبل كما كان عضوا بمجلس إدارة الأهلى أكثر من دوره قبل نجاحه فى الدوره الحاليه فى منصب النائب. 

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية قبل قليل.. وتقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الرياضة المصرية بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

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