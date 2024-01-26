مرتضى منصور ينعى وفاة نائب رئيس النادي الأهلي

نعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أسرة الرياضه المصريه فى وفاة العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذى وافته المنيه صباح اليوم الجمعه بعد صراع مع المرض دام أكثر من شهرين خضع خلالها لعدة عمليات جراحيه فى المخ ومكث داخل غرفة العناية المركزة.

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وشغل العامري فاروق منصب وزير الشباب والرياضة من قبل كما كان عضوا بمجلس إدارة الأهلى أكثر من دوره قبل نجاحه فى الدوره الحاليه فى منصب النائب.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية قبل قليل.. وتقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الرياضة المصرية بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.