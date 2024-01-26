بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت ) ، ومواجهة النادي الأهلي وفريق حتا الإماراتي في المباراة الودية اليوم الجمعة 26 يناير 2024، هي حدث ينتظره جمهور القلعة الحمراء بفارغ الصبر. يسعى عشاق الفريق الأحمر إلى متابعة أداء فريقهم المفضل وتشجيعه في هذا اللقاء الهام، الذي يأتي في إطار الاستعدادات لاستئناف المنافسات المحلية والقارية بعد توقف نتيجة إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تقام المباراة الودية اليوم في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتأتي ضمن برنامج الأهلي للاستعداد للمنافسات القادمة. يعد هذا اللقاء فرصة هامة للجهاز الفني واللاعبين لاختبار أنفسهم وتجربة تشكيلات جديدة، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في كأس أمم إفريقيا.

وقد تقرر استبعاد اللاعبين الدوليين من المشاركة في معسكر الإمارات، حيث يواصل العديد منهم مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية. ومن بين اللاعبين المستبعدين محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، إمام عاشور، مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة إلى الثلاثي الأجنبي الذين يمثلون منتخبات بلادهم في البطولة.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني تصعيد قرابة 10 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة التوقف الدولي، وهذا يعكس استراتيجية الفريق في تطوير المواهب الشابة وإعدادها للمشاركة في المستويات العليا.

تعد هذه المباراة فرصة للجماهير لمتابعة أداء الفريق ودعمه، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة تشهد تنافساً قوياً بين الفريقين. وبفضل بثها عبر قنوات متعددة، ستتاح للمشجعين متابعة اللقاء بسهولة، مما يعزز من حضور الجماهير الرقمي ويجعل التواصل مع الفريق أكثر سهولة ويسراً.

بهذه الطريقة، يترقب جمهور النادي الأهلي بفارغ الصبر مباراة اليوم، ويأمل في رؤية أداء قوي ونتيجة إيجابية تعكس تطلعاتهم لتحقيق النجاحات في المنافسات المقبلة.

قائمة الاهلى في معسكر الامارات كلاً من:

في حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

في الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبدالحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة.

في الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبوالخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي «كريستو».

في الهجوم: موديست ووسام أبوعلى.

موعد مباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية

تستعد جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر لمتابعة مباراتهم الودية الثانية في إطار معسكرهم الحالي في الإمارات، حيث يواجهون نادي حتا الإماراتي بعد غد الجمعة. تعتبر هذه المباراة فرصة جديدة للفريق الأحمر لاستعراض قوته وتحسين أدائه قبل استئناف المنافسات الرسمية.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي وحتا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي وحتا بث مباشر

وتأتي هذه المباراة بعد هزيمة الأهلي في المباراة الودية السابقة أمام الأخدود السعودي، حيث انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق السعودي. رغم هذه الخسارة، إلا أن الأهلي سيسعى جاهدًا لتصحيح الأوضاع وتحقيق الانتصار في مواجهة حتا.

خلال مباراة الأخدود، شهد الأهلي بعض اللحظات الإيجابية مثل هدف محمد الضوي كريستو في الشوط الثاني، ولكن ركلة الجزاء التي أهدرها رامي ربيعة كانت من بين الفرص التي لم تُستغل بالشكل المطلوب. ومع ذلك، فإن الفريق استفاد من هذه التجربة لتحسين أداءه وتجهيز اللاعبين للمواجهات المقبلة.

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني مارسيل كولر في مباراة حتا على مزيج من لاعبي الفريق الأول والشباب، مما يعطي فرصة للعناصر الشابة للمشاركة واثبات قدراتها. ومن بين الملاحظات الإيجابية في الفترة الأخيرة هو تواجد الوافد الجديد وسام أبوعلى، الذي يُعد إضافة قوية للفريق ومن المتوقع أن يكون له دور مهم في مباراة الجمعة.

بالنسبة للمشجعين، ستكون المباراة متاحة للمشاهدة على قناة أبوظبي الرياضية وقناة النادي الأهلي، مما يتيح لهم فرصة متابعة أداء فريقهم المفضل وتشجيعه في الوقت الحقيقي.

يعد هذا اللقاء فرصة ذهبية للاعبي الأهلي لإثبات أنفسهم وتقديم أداء مميز يعزز من ثقة الجهاز الفني والجماهير قبل استئناف المنافسات الرسمية. وبالنظر إلى التحديات القادمة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، يأمل الأهلي في استخدام هذه المباراة كفرصة لتحسين التركيبة الفنية وتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للتحديات المقبلة.

بهذه الطريقة، ينتظر عشاق النادي الأهلي بفارغ الصبر مواجهة حتا ويأملون في رؤية أداء مميز وانتصار يعيد الثقة والتفاؤل للفريق في الفترة القادمة.

