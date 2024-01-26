بيئة الشرقية تُحرر 5 جنح لمنشآت صناعية وغذائية

شنت إدارة التفتيش البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والإشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود.

استهدفت الحملة المرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية والورش والمطاعم بمراكز «بلبيس، الزقازيق، فاقوس» للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية والصحية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينهم، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، واسفرت جهود الحملة على تحرير خمس جنح للمنشآت المخالفة.

وأشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في «عدم وجود سجل مخالفات خطرة، عدم وجود سجل بيئي، عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للإشتراطات البيئية، عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة، عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة، انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة»، لافتا إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر حيال المخالفات.