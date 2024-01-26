معسكر خدمة عامة بمركز شباب أبوحمودي بقنا

نظم مركز شباب أبوحمودي، التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، معسكر خدمة عامة، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز خلال الفترة الثالثة.

وشدد محمد عبدالرحيم، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على رفع الوازع الخدمي والمجتمع لدى الطلائع والشباب وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

واشار أنور محمد صدقي أبوعايد، مدير عام إدارة شباب أبوتشت، على دور وأهمية هذه المشروعات في ثقل الطلائع وعلي خدمة بيئتهم مجتمعهم، وتشجيع الطلائع والشباب والاستفادة من جميع الانشطة.

وقالت مروة ياسر مشرفة المشروع أن هذه المشروعات تأتى ضمن خطة النشاط بالمركز، مضيفة انه تم عمل نظافة للمركز والملعب .

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والاستاذ محمد عبدالرحيم، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي أوعايد مدير عام إدارة أبوتشت، وأحمد عيسى هريدي وكيل الإدارة.