نائب رئيس جامعه الاسكندرية يطالب وحدات السلامة والصحة المهنية بمتابعة اخطار النوات على جميع الاسطح والكابلات تجنبا لاى مخاطر محتملة

طالب الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعه الاسكندرية لشؤؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلاء الكليات بضرورة قيام وحدات السلامة والصحة المهنية بكليات الجامعه بمراجعه كافة إجراءات السلامة خلال فترة نوات فصل الشتاء ومراجعة كافة الأسطح وكابلات الكهرباء والنوافذ ونقط صرف مياه الأمطار والانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لها تجنبا لأي مخاطر محتملة.

أعلن الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشكيل لجنة لتوثيق مباني الجامعة ومقتنياتها التراثية، وذلك ضمن مشروع التراث الثقافي لجامعة الإسكندرية.

وقال «علام»، خلال مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه جاري إعداد مجلد كبير يحتوي على كل تراث الجامعة الثقافي بجانب إنشاء وحدة لإدارة التراث الثقافي بها.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة موسعة من وكلاء الكليات للإعداد والمشاركة في المعايير الخاصة بالتصنيف الأخضر للجامعات وكذلك مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لاختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة في نسختها القادمة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبدالعظيم وكيل كلية الهندسة حول جلسة الاستماع الخاصة بتطوير وزيادة سعة محطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى بهدف حماية بحيرة مريوط والبحر المتوسط من التلوث بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الصرف المعالج في أعمال الزراعة بالدلتا الجديدة.

وناقش المجلس تشكيل لجنة لتنسيق العمل المزارع البحثية بقرية أبيس العاشرة بجامعة الإسكندرية تعظيما للاستفادة بموارد الجامعة وذلك بالتنسيق بين كليتي الزراعة بالشاطبي وسابا باشا.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب عن تنظيم الكلية لحملة توعية ضد مخاطر الإدمان بنادي سبورتنج الرياضي وكذلك أقامة الكلية لمعرض الكتاب بالفاصل التعليمي بمستشفى المواساه لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين لعرض مجموعة متنوعة من مختلف الكتب الثقافية والفنية والعلمية بأسعار مخفضة، والتقرير المقدم من كلية التربية حول تنظيم ورشة عمل لتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعات في القضية السكانية وذلك استعدادا للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، وكذلك عدد فصول محو الأمية التي تم تسجيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 .

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة حول التحول الرقمي للقياس والتقويم بكليات جامعة الإسكندرية حيث تم عرض مشروعات التحول الرقمي للقياس والتقويم وذلك بكليات ( السياحة والفنادق- والتربية الرياضية بنين- والتربية الرياضية بنات) والممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي .