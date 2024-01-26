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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خاص الوفد..

سفير مصر بفيينا يؤكد لـ أبناء الجالية المصرية: باب السفارة مفتوح للجميع 

سفير مصر بفيينا
سفير مصر بفيينا

التقى السفير الدكتورمحمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية أعضاء النادي المصري وأبناء الجالية المصرية، وممثلين عن الكيانات والجمعيات الاهلية والاتحادات التي تمثل الجالية المصرية، وذلك بمقر النادي المصري بفيينا.

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تحدث السفيرمحمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا، خلال اللقاء مع الجالية المصرية في عن عدد من الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المقيمين بالنمسا.


وأوضح السفير مدي تقديرة لأبناء الجالية وأن باب السفارة المصرية بالنمسا مفتوح أمام جميع المصريين دون تفريق أو تميز، وأن أعضاء البعثة الدبلوماسية يعملون جميعا على خدمة أبناء الجالية، وأن جميع الخطوط التليفونية بالسفارة تعمل لتلقي تلك المكالمات من الجمهور، بالإضافة إلى خط الخدمة الدائم (24 ساعة عمل) المعلن بصفحة القنصلية على الإنترنت.


وتضمن اللقاء كلمة رئيس مجلس إدارة النادي خالد حسين وتلاها كلمة السفير ثم عرض سكرتير النادي محمود حميدة  ملخص لما تم انجازة من فاعليات قام بها النادي المصري بفيينا عام 2023، كما أوضح حميدة أن هذا اللقاء حضره لفيف من الشخصيات العامة بالنمسا ومندوبي الكيانات والاتحادات بها.


حضر اللقاء
المستشار / محمد البحيري  القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالنمسا 
المهندس / أحمد عامر  أمين عام اتحاد المصريين العرب 
الدكتور / عز الدين طمان 
الماجيستر / هشام الحصري 
الدكتور / محمد سلامة عضو مؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا 
الدكتور / أحمد الجندي عضو مؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا 
الدكتورة/ إيناس عضو مؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا 
الاستاذ / جعفر فياض  عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا 
الاستاذ / شرف الدين ابو ضيف شرف الدين  عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا
بالاضافة إلى عضو لجنة الحكماء والإصلاح بالنادي الدكتور / طلعت الحداد.

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