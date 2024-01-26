2815 سيدة استفادت من قافلة "حقك تنظمي" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق قافلة خدمية توعوية "حقك تنظمي" بإدارة السنبلاوين، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 من يناير الجارى، مؤكدًا أن القافلة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، أن إجمالي المنتفعات بلغ 2815 منتفعة وفيما وصل عدد الحاصلات على وسيلة 2115 سيدة، لافتة إلى أن القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.

فيما أوضحت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن القافلة استمرت على مدار 3 أيام بحضور الأستاذ جمال العطار من قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتم خلالها تغطية كافة الإدارات مدة القافلة الخدمية 3 أيام وتم تغطية جميع وحدات الإدارة.