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الجمعة 26 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ينعي العامري فاروق "ابنه الغالي"

العامري فاروق
العامري فاروق

 أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا ينعي فيه العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الذي وفاته المنية اليوم الجمعة.
 

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وزير الرياضة ينعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

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اللجنة الأولمبية تنعى العامري فاروق: وهب حياته لخدمة الأهلي والرياضة المصرية

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عاجل .. وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

بيان النادي الأهلي:

 ينعي النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.
في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
 

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